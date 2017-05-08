فيديو| طبيبة تعلن اكتشافها مادة خطيرة في اللحوم المستوردة

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طالبت الدكتورة شيرين زكي، عضو النقابة العامة للأطباء البيطريين، وزارة الصحة بإجراء تحاليل طبية لعينات عشوائية من المواطنين للتأكد من وجود هرمون الروكتوبمين من عدمه، إذا تزعم تواجده باللحوم البرازيلية المستوردة، واصفة إياه بالخطير.

ودخلت عضو النقابة العامة للأطباء البيطريين، في مشادة كلامية مع المهندس سمير سويلم، عضو شعبة اللحوم والدواجن باتحاد الغرف التجارية، على الهواء بسبب استيراد اللحوم البرازيلية، خلال لقائها مع الإعلامي وائل الإبراشي، مساء أمس في برنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم».

ووجهت شيرين زكي، حديثها إلى «سويلم» قائلة: «إنت مش عايز تستوعب كلامى ليه، أنا لا أحملك مسئولية استيراد اللحوم، وبطالب وزارة الصحة بتحليل عينات عشوائية للتأكد من وجود هرمون الروكتوبمين من عدمه».

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ومن جانبه، أكد سويلم، أن جميع السلع والمنتجات الغذائية المستوردة من الخارج تخضع لإشراف الجهات الرقابية المختلفة ليتم التأكد من خلوها من احتوائها على مواد مضرة أو ممنوعة عالميًا.