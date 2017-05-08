أخبار عاجلة

الشيخ رمضان عبد المعز يوضح حكم الصلاة على القبلة القديمة -
دعم الشرعية في اليمن يعلن العثور على ألغام بحرية قبالة سواحل البلاد -
وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية -
برلمانية الوفد تجتمع لبحث تداعيات قانون العلاوة -
هيكل: لسنا في عجلة لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام -
رئيس البرلمان لـ«الطيب»: لم نتلق مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر -
فيديو| برلماني: تهديد الحكومة بسحب العلاوة «غير لائق» -
هجوم برلماني على وزراء الزراعة والري والتموين -
110 مليارات جنيه دعم المواد البترولية في موازنة 2017/ 2018 -
بـ7 ملايين دولار.. تشغيل 7 خطوط أتوبيس نقل عام «فائقة الجودة» بالجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| طبيبة تعلن اكتشافها مادة خطيرة في اللحوم المستوردة

Google+ Print
فيديو| طبيبة تعلن اكتشافها مادة خطيرة في اللحوم المستوردة فيديو| طبيبة تعلن اكتشافها مادة خطيرة في اللحوم المستوردة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

طالبت الدكتورة زكي، عضو النقابة العامة للأطباء البيطريين، وزارة الصحة بإجراء تحاليل طبية لعينات عشوائية من المواطنين للتأكد من وجود هرمون الروكتوبمين من عدمه، إذا تزعم تواجده باللحوم البرازيلية المستوردة، واصفة إياه بالخطير.

ودخلت عضو النقابة العامة للأطباء البيطريين، في مشادة كلامية مع المهندس سمير سويلم، عضو شعبة اللحوم والدواجن باتحاد الغرف التجارية، على الهواء بسبب استيراد اللحوم البرازيلية، خلال لقائها مع الإعلامي وائل الإبراشي، مساء أمس في برنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم».

ووجهت شيرين زكي، حديثها إلى «سويلم» قائلة: «إنت مش عايز تستوعب كلامى ليه، أنا لا أحملك مسئولية استيراد اللحوم، وبطالب وزارة الصحة بتحليل عينات عشوائية للتأكد من وجود هرمون الروكتوبمين من عدمه».

شاهد أيضا

 ومن جانبه، أكد سويلم، أن جميع السلع والمنتجات الغذائية المستوردة من الخارج تخضع لإشراف الجهات الرقابية المختلفة ليتم التأكد من خلوها من احتوائها على مواد مضرة أو ممنوعة عالميًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| برلماني: تهديد الحكومة بسحب العلاوة «غير لائق»

فيديو| برلماني: تهديد الحكومة بسحب العلاوة «غير لائق»

فيديو| الصندوق الكويتي للتنمية: 300 مليون دولار سنويًا لتنمية سيناء

فيديو| الصندوق الكويتي للتنمية: 300 مليون دولار سنويًا لتنمية سيناء

بالصور والفيديو- توريد 60 ألف طن قمح لـ49 صومعة بالمنيا

بالصور والفيديو- توريد 60 ألف طن قمح لـ49 صومعة بالمنيا

بالفيديو.. مراسم استقبال السيسي في البحرين

بالفيديو.. مراسم استقبال السيسي في البحرين