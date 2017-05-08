فيديو| بطل كمال أجسام: «الدولة بتحاربنا.. وبلدنا ملناش حق فيها»

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انفعل الكابتن محمد عاطف، بطل العالم في رياضة كمال أجسام، على الهواء؛ نتيجة التهميش الذي يتعرض إليه منتخب اللعبة من قبل الدولة رغم التمثيل المشرفة له في البطولات العالمية.

وقال عاطف، خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج «العاشرة مساء»، المذاع على قناة «دريم»: « أنا شايف إنه حقنا مهدور مليون المية في البلد دي، وما فيش أي تقدير من أي حد للمنتخب، إحنا أكتر ناس بتصرف وتتعب، إحنا بنستلف وبنبيع حاجات تخصنا عشان نوصل للمستوى ده».

واستطرد: «بالعكس بنتحارب ونتوقف ويقولوا علينا بناخد منشطات، أنا عايز أي دولة غير مصر يحصل مع لاعبيها زي ما حصل معانا في 2015، اتمنعنا من السفر».

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وأقسم اللاعب: «وعزة جلالة الله، البلد دية ملناش حق فيها.. أنا متوقفتش بره بلدي، ولكن بلدي هي اللي وقفتني عشان فيه هرمون في البروتين، طيب أنا أعمل أية، وأجيب النتيجة دي الزاي بدون بروتين، أنا بطل عالم والدولة هي اللي بتحاربنا».

وأكد، أنه لا يتعاطى الهرمونات، ولكن اللحوم البرازيلية المستوردة من الخارج والتي تنتغذى عليها هي التي تحتوي على هذه الهرمونات.

