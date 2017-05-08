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الهيئة الوطنية للصحافة تناقش التغييرات الصحفية الاثنين المقبل

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مصراوي Masrawy

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الهيئة الوطنية للصحافة تناقش التغييرات الصحفية الاثنين المقبل

الهيئة الوطنية للصحافة تناقش التغييرات الصحفية الاثنين المقبل

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المعهد الدولي العالي للإعلام يختتم موسمه الثقافي الأربعاء بحضور محمد صبحي

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أطباء وعمال مستشفى العباسية يتظاهرون لوقف قرار بيعها

أطباء وعمال مستشفى العباسية يتظاهرون لوقف قرار بيعها

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عضو بالبرلمان تتقدم بييان عاجل لوزير التنمية المحلية بشأن مستشفى العباسية

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