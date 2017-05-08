اليوم.. أبوريدة ينافس على المقعد الحر بالاتحاد الدولي لكرة القدم

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ينافس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الاثنين، خلال انتخابات المقعد الحر بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وحرص أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للعبة على دعم أبوريدة، ومرافقته خلال الانتخابات التي ستقام على هامش الجمعية العمومية للفيفا بالبحرين؛ وينافس أبوريدة على المقعد الحر كل من، ليوديجار تينجا، المدير التنفيذي للاتحاد التنزاني، وسمير صبحة، رئيس اتحاد موريشيوس.

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وقال محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة ورئيس لجنة الشباب بمجلس الشعب - في تصريح للصحفيين، أمس الأحد، أتوقع فوز أبوريدة رغم صعوبة الانتخابات لأنه وجه مشرف لمصر ويتمتع بعلاقات قوية مع أكبر الشخصيات الرياضية في الاتحادين الإفريقي والدولي لكرة القدم.

وقال كرم كردي، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، إنه رغم قوة المنافسة من المرشح التنزاني، إلا أن هاني أبوريدة يتمتع بخبرة كبيرة وعلاقات واسعة ويشعر بالاطمئنان والثقة في الفوز.