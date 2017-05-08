محافظ أسوان: وضعنا آلية محكمة لضمان الشفافية بقرعة إسكان الأوقاف

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر اضف تعليق سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

تابع محافظ أسوان مجدى حجازى إجراءات القرعة العلنية لإسكان الأوقاف.

وتفقد المحافظ سير العمل والإجراءات بالقرعة فى المسرح الصيفى بكورنيش النيل، التى انطلقت أمس الأحد ولمدة 10 أيام، لتحديد الوحدات السكنية للمستحقين من أبناء المحافظة بإجمالى 4920 وحدة سكنية موزعة على 205 عمارات بحى الصداقة الجديد.

وقدم حجازى التهنئة لمستحقي الوحدات السكنية، قائلا إنه تم وضع آلية محكمة لضمان الشفافية والنزاهة فى تخصيصها مع مراعاة إجراء القرعة فى الفترة المسائية تجنبا لارتفاع درجة الحرارة.

شاهد أيضا صور| بعد فاصل من الأزمات.. إجراء قرعة إسكان الأوقاف بأسوان

وأشار المحافظ إلى أن جهود حل مشاكل الإسكان فى جميع أنحاء أسوان لا تتوقف فقط على استكمال المشروعات المعطلة ولكن تمتد أيضا لتوصيل المرافق العامة لهذه المشروعات للإسراع فى تسليمها للشباب المنتفعين والمستحقين لها.

وأوضح أنه عقب انتهاء فعاليات القرعة العلنية لمشروع إسكان الأوقاف سيتم تسليم خطابات التخصيص للمستحقين من المحافظة ليقوم المنتفع بتسليمها إلى فرع هيئة الأوقاف المصرية بأسوان، وهى التى ستقوم بالتعاقد ثم تسليم الوحدات السكنية للمستحقين بآلية وأسلوب وخطوات محددة ومنها قيام هيئة الأوقاف بتسليم خطابات توصيل المرافق للمستحقين من عدادات الكهرباء والمياه.