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«تضامن القليوبية»: «أطفال بلا مأوى» تقدم الهدايا للمشردين بالشوارع

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«تضامن القليوبية»: «أطفال بلا مأوى» تقدم الهدايا للمشردين بالشوارع «تضامن القليوبية»: «أطفال بلا مأوى» تقدم الهدايا للمشردين بالشوارع

التحرير

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تسلمت مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية أمس الأحد سيارة برنامج "أطفال بلا مأوى" لتوفير الخدمات الاجتماعية والنفسية لأطفال الشوارع، وذلك ضمن البرنامج ضمن المشروع الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.

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وقال فوزي القاضي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إن السيارة مجهزة بأحدث الأجهزة  وبفريق من الوزارة والمديرية للعمل كوحدة مُتنقلة في الشوارع والميادين لتقديم وجبة  وألعاب وشنط لأطفال الشوارع ومعاملتهم بشكل جيد ثم مناقشتهم حول أسباب تواجدهم في الشارع والعمل على إزالتها.
وأشار القاضي إلى أن الوحدات الاجتماعية ستجري أبحاثا وجمع معلومات حول الحالات التي سيتم رصدها من خلال السيارة بهدف إعادة تأهيل أطفال الشوارع ثم السعي لتقديم الخدمات الأساسية العاجلة لهم ودمجهم بمؤسسات الرعاية أو العمل على عودته للأسرة وفي الوقت نفسه تأهيل الأسرة حتى لا يضطر الطفل للهرب مرة أخرى.

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التحرير

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