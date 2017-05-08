أخبار عاجلة

الشيخ رمضان عبد المعز يوضح حكم الصلاة على القبلة القديمة -
دعم الشرعية في اليمن يعلن العثور على ألغام بحرية قبالة سواحل البلاد -
وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية -
برلمانية الوفد تجتمع لبحث تداعيات قانون العلاوة -
هيكل: لسنا في عجلة لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام -
رئيس البرلمان لـ«الطيب»: لم نتلق مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر -
فيديو| برلماني: تهديد الحكومة بسحب العلاوة «غير لائق» -
هجوم برلماني على وزراء الزراعة والري والتموين -
110 مليارات جنيه دعم المواد البترولية في موازنة 2017/ 2018 -
بـ7 ملايين دولار.. تشغيل 7 خطوط أتوبيس نقل عام «فائقة الجودة» بالجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

تعليم دمياط: «تسريب امتحان اللغة العربية فشنك»

Google+ Print
تعليم دمياط: «تسريب امتحان اللغة العربية فشنك» تعليم دمياط: «تسريب امتحان اللغة العربية فشنك»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتبت - سميرة حسن
نفى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط شائعة تسريب امتحان مادة اللغة العربية لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي بإدارة عزبة البرج التعليمية والذي سيجرى اليوم الاثنين.

وأوضحت الإدارة التعليمية في بيان لها أن الامتحان موضوع الشائعة ليس الامتحان الحقيقي وإنما هو أحد نماذج الامتحانات الموجودة بالكتاب المدرسي.

شاهد أيضا

وذكر البيان أن المحافظ أصدر توجيهاته لوكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط ومدير إدارة عزبة البرج التعليمية والموجه العام لمادة اللغة العربية بطباعة نموذج آخر احتياطي من الامتحان تحسبا لأى ظروف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية

وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية

برلمانية الوفد تجتمع لبحث تداعيات قانون العلاوة

برلمانية الوفد تجتمع لبحث تداعيات قانون العلاوة

هيكل: لسنا في عجلة لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام

هيكل: لسنا في عجلة لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام

رئيس البرلمان لـ«الطيب»: لم نتلق مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر

رئيس البرلمان لـ«الطيب»: لم نتلق مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر