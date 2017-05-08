تعليم دمياط: «تسريب امتحان اللغة العربية فشنك»

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كتبت - سميرة حسن

نفى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط شائعة تسريب امتحان مادة اللغة العربية لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي بإدارة عزبة البرج التعليمية والذي سيجرى اليوم الاثنين.

وأوضحت الإدارة التعليمية في بيان لها أن الامتحان موضوع الشائعة ليس الامتحان الحقيقي وإنما هو أحد نماذج الامتحانات الموجودة بالكتاب المدرسي.

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وذكر البيان أن المحافظ أصدر توجيهاته لوكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط ومدير إدارة عزبة البرج التعليمية والموجه العام لمادة اللغة العربية بطباعة نموذج آخر احتياطي من الامتحان تحسبا لأى ظروف.