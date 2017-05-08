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قصة بطل أوروبا في المصارعة.. مصري رفض الاتحاد علاجه فلعب لبلغاريا

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قصة بطل أوروبا في المصارعة.. مصري رفض الاتحاد علاجه فلعب لبلغاريا قصة بطل أوروبا في المصارعة.. مصري رفض الاتحاد علاجه فلعب لبلغاريا

التحرير

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 حصل المصري «طارق عبد السلام» المجنس للعب باسم بلغاريا، على الميدالية الذهبية في بطولة أوروبا للمصارعة، وذلك بعد تغلبه على بطل روسيا «تشينجيز لابازانوف» في المباراة النهائية بنتيجة 4-1 لوزن تحت 75 كجم، من البطولة التي استضافتها صربيا.

يستعرض لكم «التحرير» في السطور التالية بداية اللاعب وسبب تمثيله لمنتخب بلغاريا..

بدأ عبد السلام مشواره مع لعبة المصارعة في مرحلة الاعدادية، حيث كان طالبًا في المدرسة العسكرية الرياضية بالإسكندرية، وشارك في العديد من بطولات الناشئين وحصل علي الكثير من الألقاب منها حصوله على المركز الأول في بطولة الجمهورية وزن 74 كجم، مما لفت الأنظار إليه بقوة.

 

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تدرج في البطولات حتى شارك في إحدى البطولات التي أقيمت ببلغاريا عام 2015، وحقق الميدالية الذهبية، ثم شارك ببطولة الألعاب الإفريقية التي أقيمت بالكونغو وحصد الميدالية الذهبية أيضًا، كما أحرز الميدالية الفضية في بطولة بلغاريا الدولية "نيكولا بتروف ودانكلوف"، وبرونزية دورة البحر المتوسط بتركيا، وشارك في بطولة العالم للشباب بمدينة صوفيا البلغارية وحقق برونزية المنافسات.  

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تعرض طارق للإصابة خلال أحد معسكرات ، ورغم الإصابه شارك في عدد من البطولات، لكن الإصابة تفاقمت، وكان رئيس الاتحاد المصري للمصارعة قد رفض تحمل نفقات علاج اللاعب، مفسرًا أن اللاعب غير مؤثر في صفوف المنتخب، مما دفع طارق عبد السلام للسفر إلى بلغاريا من أجل العلاج على نفقته الخاصة، كما كان يفكر في اعتزال اللعبة.

بعد سفره إلى بلغاريا، عمل في أحدى مطاعم الشاورما حتى يتمكن من الصرف على نفسه وعلى زوجته البلغارية.

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تلقى اتحاد المصارعة في يناير الماضي طلب من الاتحاد البلغاري لتجنيس اللاعب والحصول على خدماته بدورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت بريو دى جانيرو الصيف الماضي، لكن الاتحاد واللجنة الأولمبية المصرية رفضوا الطلب، ليقوم اللاعب بالمشاركه في بطولة تختي الدولية التي تقام بإيران باسم منتخب بلغاريا، واستطاع الفوز على منافسه الإيراني، وسط ترقب للاتحاد المصرى واللجنة الأوليمبية المصرية.

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التحرير

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