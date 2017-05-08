أبو هاشم عن تعيين المحرصاوي رئيسا لجامعة الأزهر: سنلجأ للقضاء

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اعتبر الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، أن قرار الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتعيين الدكتور محمد المحرصاوي رئيسًا للجامعة مخالف للقانون وإنه الأحق بهذا المنصب، مؤكدًا أنه لا يوجد خلاف بينه وبين الإمام الأكبر أو «المحرصاوي».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع على قناة «المحور»، أن المادة 44 بقانون 103 الذي ينظم الأزهر وهيئاته تنص على "أن لرئيس جامعة الأزهر أربعة نواب وعندما يخلو المنصب يتولى أقدم النواب إدارة الجامعة لحين تعيين رئيس للجامعة"، لافتًا إلى أنه أقدم النواب، والأحق لتولي منصب رئيس الجامعة.

وأكد نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري أنه تقدم بتظلم لشيخ الأزهر وينتظر الرد عليه، معلنًا عن وقفة احتجاجية الساعة العاشرة صباحًا اليوم بنادي أعضاء هيئة التدريس من جميع أساتذة الجامعة تنديدًا باختراق القانون في تعيين المحرصاوي رئيسًا لجامعة الأزهر الشريف.

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واستكمل: «إذا لم تحسم المشيخة الأمر سيتم اللجوء إلى القضاء، لأنه هو من يفسر القانون».