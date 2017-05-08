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بالفيديو.. فرج عامر: سيتم العمل بقانون الرياضة الجديد خلال شهر

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بالفيديو.. فرج عامر: سيتم العمل بقانون الرياضة الجديد خلال شهر بالفيديو.. فرج عامر: سيتم العمل بقانون الرياضة الجديد خلال شهر

التحرير

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قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن العمل بقانون الرياضة الجديد سيبدأ خلال شهر، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية.

وأضاف «عامر» خلال تصريحاته لقناة oN sport، أن انتخابات جميع الأندية المصرية بالكامل ستنتهي يوم 15 ديسمبر المقبل، سواء كانت مجالس منتخبة أو معينة، مشيرًا إلى أن أي نادٍ يمكنه الدعوة للانتخابات بعد إقرار اللائحة الخاصة به من الجمعية العمومية.

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وأوضح، أن إصدار قانون الرياضة، سيحدث إعادة إشهار، وهو ما يجعل جميع الأندية كأنها منشآت جديدة، ثم يتم عقد جمعية عمومية خاصة لمناقشة اللوائح وفقًا للائحة الاسترشادية التي وضعتها اللجنة الأولمبية المصرية.

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التحرير

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