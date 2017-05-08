العكايشي يرد مجددا على مرتضى منصور: اترك كهربا مجانا لاتحاد جدة

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علق التونسي أحمد العكايشي، مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي، مجددًا على تصريحات مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بعد ساعات من التغريدات التي كتبها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال «العكايشي» في تصريحاته لقناة mbc، إنه لا يعرف سبب زج مرتضى باسمه في تصريحاته، مضيفًا «عليه أن يترك كهربا لاتحاد جدة مجانًا طالما يرى بأني أحب الأموال».

وأكد الدولي التونسي، أن علاقته بمحمود كهربا قوية، متمنيًا استمراره مع العميد في الموسم القادم.

تصريحات مرتضى منصور..

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وكان العكايشي، قد كتب أمس الأحد على "تويتر"، «سكت دهرًا ونطق كفرًا.. أحب أعلمك أنه مع احترامي لجماهير نادي الزمالك وتاريخه لا أرغب يومًا في اللعب ضمن صفوفه طالما أنت رئيسه».

وأضاف، «أنا فعلا سعري عال عليك لأن نادي الاتحاد وجماهيره جعلت قيمتي ذهب لا تقدر عليه، أنا أحب الاتحاد وجماهيره ولا أغرب في أن أبدل ألوانه.. خليك أنت قنوع وأعطي كهربا بطاقته للاتحاد ولا تساوم فيها».

الجدير بالذكر أن مرتضي منصور خرج الجمعة، خلال تصريحات تليفزيونية، قائلًا: "كهربا عرض علينا التعاقد مع التونسي أحمد العكايشي، لكنه يطلب مبالغ كبيرة".