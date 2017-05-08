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أسعار العملات اليوم الإثنين 8 مايو 2017 في بنك مصر

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أسعار العملات اليوم الإثنين 8 مايو 2017 في بنك مصر أسعار العملات اليوم الإثنين 8 مايو 2017 في بنك مصر

سمر العشري

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر . 

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الإثنين :

العملة سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي ٥٨.٩٧٨٢ ٥٩.٢٦٧٣ 05/07 1:00 ص
دينار بحريني ٤٧.٦١٢٧ ٤٧.٨٥١٥ 05/07 1:00 ص
ريال عماني ٤٦.٦٢٥٨ ٤٦.٨٥٧٢ 05/07 1:00 ص
ريال قطري ٤.٩٢٩٦ ٤.٩٥٤٤ 05/07 1:00 ص
درهم الإمارات العربية ٤.٨٨٧ ٤.٩١١٨ 05/07 1:00 ص
ريال سعودي ٤.٧٨٥٩ ٤.٨١٠٥ 05/07 1:00 ص
دينار أردني ٢٥.٢٨١٧ ٢٥.٤٤٥٧ 05/07 1:00 ص
جنيه إسترليني ٢٣.١٥٧٣ ٢٣.٣٧٥٧ 05/07 1:00 ص
كرون دنماركي ٢.٦٤٣٤ ٢.٦٦٦١ 05/07 1:00 ص
كرون نرويجي ٢.٠٥٩٢ ٢.٠٩٤٥ 05/07 1:00 ص
كرون سويدي ٢.٠٢٨٨ ٢.٠٤٩٤ 05/07 1:00 ص
يورو ١٩.٦٥٧ ١٩.٨٢٨٨ 05/07 1:00 ص
فرنك سويسري ١٨.١٢٧٧ ١٨.٢٩٩ 05/07 1:00 ص
دولار أمريكي ١٧.٩٥ ١٨.٠٥ 05/07 1:00 ص
ين ياباني ١٥.٩٢٤٤ ١٦.٠٩٣٦ 05/07 1:00 ص
دولار استرالي ١٣.٢٢٥٦ ١٣.٣٧٧٤ 05/07 1:00 ص
دولار كندي ١٣.٠١٣٨ ١٣.١٢٣٦ 05/07 1:00 ص

 

المصدر : مصر 365  

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