أسعار العملات اليوم الإثنين 8 مايو 2017 في بنك مصر

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الإثنين :
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحديث
|دينار كويتي
|٥٨.٩٧٨٢
|٥٩.٢٦٧٣
|05/07 1:00 ص
|دينار بحريني
|٤٧.٦١٢٧
|٤٧.٨٥١٥
|05/07 1:00 ص
|ريال عماني
|٤٦.٦٢٥٨
|٤٦.٨٥٧٢
|05/07 1:00 ص
|ريال قطري
|٤.٩٢٩٦
|٤.٩٥٤٤
|05/07 1:00 ص
|درهم الإمارات العربية
|٤.٨٨٧
|٤.٩١١٨
|05/07 1:00 ص
|ريال سعودي
|٤.٧٨٥٩
|٤.٨١٠٥
|05/07 1:00 ص
|دينار أردني
|٢٥.٢٨١٧
|٢٥.٤٤٥٧
|05/07 1:00 ص
|جنيه إسترليني
|٢٣.١٥٧٣
|٢٣.٣٧٥٧
|05/07 1:00 ص
|كرون دنماركي
|٢.٦٤٣٤
|٢.٦٦٦١
|05/07 1:00 ص
|كرون نرويجي
|٢.٠٥٩٢
|٢.٠٩٤٥
|05/07 1:00 ص
|كرون سويدي
|٢.٠٢٨٨
|٢.٠٤٩٤
|05/07 1:00 ص
|يورو
|١٩.٦٥٧
|١٩.٨٢٨٨
|05/07 1:00 ص
|فرنك سويسري
|١٨.١٢٧٧
|١٨.٢٩٩
|05/07 1:00 ص
|دولار أمريكي
|١٧.٩٥
|١٨.٠٥
|05/07 1:00 ص
|ين ياباني
|١٥.٩٢٤٤
|١٦.٠٩٣٦
|05/07 1:00 ص
|دولار استرالي
|١٣.٢٢٥٦
|١٣.٣٧٧٤
|05/07 1:00 ص
|دولار كندي
|١٣.٠١٣٨
|١٣.١٢٣٦
|05/07 1:00 ص
المصدر : مصر 365إعلان - Ads إعلان - Ads