سعر الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 8/5/2017 في مصر

توقفت عملية البيع بالأسواق بعد الزيادة الكبيرة التي لحقت بسوق الحديد مع مطلع شهر مارس والتى تسببت فى حالة من الكساد فى السوق بالنسبة إلى عملية البيع والشراء، كما انخفضت فى الأيام السابقة أسعار المواد الخام العالمية والتى كان متوقع بعد ذلك أن تؤثر هذه الانخفاضات على أسعار الحديد فى مصر.
سعر الحديد اليوم الإثنين :
|إسم الشركة
|أقل سعر
|أعلى سعر
|حديد عز
|9600 جنيه
|9600 جنيه
|حديد بشاي
|9550 جنيه
|9550 جنيه
|حديد العتال
|9530 جنية
|9530 جنية
|حديد عطيه
|9480 جنيه
|9480 جنيه
|حديد سرحان
|غير متاح
|غير متاح
|حديد المراكبي
|9490 جنية
|9490 جنيه
|حديد المصريين
|غير متاح
|غير متاح
|حديد الكومي
|غير متاح
|غير متاح
|مصر ستيل
|9020 جنية
|9020 جنيه
|حديد العشري
|9350 جنيه
|9350 جنيه
|حديد سرحان
|غير متاح
|غير متاح
|حديد الجيوشي
|9350 جنيه
|9350 جنيه
|حديد مصر ستيل
|9350 جنيه
|9350 جنيه
سعر الأسمنت اليوم الإثنين :
|الشركة
|إسم المنتج
|السعر
|الشركة العربيه للأسمنت
|المسلح
|698 جنيه
|أسمنت النصر
|النصر
|683 جنيه
|أسمنت اسيوط
|المهندس
|740 جنيه
|الفهد
|الفهد
|غير متاح
|شركة صناعات مواد البناء
|التعمير
|688 جنيه
|أسمنت أسيك المنيا
|أسيك
|700 جنيه
|أسمنت حورس
|حورس
|690 جنيه
|أسمنت النهضة
|الصخرة
|683 جنيه
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|693 جنيه
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|698 جنيه
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أسمنت ميدكوم اسوان
|أسوان
|733 جنيه
|أسمنت العريش
|العسكري
|688 جنيه
|أسمنت سيناء
|سيناء
|673 جنيه
|الشركة القومية للأسمنت
|الفاخر
|698 جنيه
|السويس للأسمنت
|السويس
|698 جنية
|أسمنت بورتلاند طرة
|طرة
|703 جنية
|أسمنت تكنو
|تكنو
|680 جنية
|أسمنت حلوان
|حلوان
|703 جنية
|أسمنت شورى
|شورى
|698 جنية
|مصر بني سويف
|مصر بني سويف
|705 جنية
|السويدي
|السويدي
|688 جنية
|جنوب الوادي
|جنوب الوادي
|690 جنية
|مصر للأسمنت قنا
|المسله
|683 جنية
المصدر : مصر 365