سعر الذهب اليوم الإثنين 8 مايو 2017 بالصاغة في مصر

تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244 .
سعر الذهب اليوم الإثنين :
السعر العالمي : 1,227.60 دولار أمريكي.
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|706 إلى 707
|عيار 22
|647 إلى 648
|عيار 21
|618 إلى 619
|عيار 18
|530 إلى 531
|عيار 14
|412 إلى 413
|عيار 12
|353 إلى 354
|الاونصة
|21,965 إلى 22,001
|الجنيه الذهب
|4,944 إلى 4,952
|الكيلو
|706,286 إلى 707,429
المصدر : مصر 365إعلان - Ads إعلان - Ads