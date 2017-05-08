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سعر الذهب اليوم الإثنين 8 مايو 2017 بالصاغة في مصر

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سعر الذهب اليوم الإثنين 8 مايو 2017 بالصاغة في مصر سعر الذهب اليوم الإثنين 8 مايو 2017 بالصاغة في مصر

سمر العشري

تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك  المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244  .

سعر الذهب اليوم الإثنين  :

السعر العالمي : 1,227.60 دولار أمريكي.

الوحدة بالجنيه المصري
قد تختلف الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 706 إلى 707
عيار 22 647 إلى 648
عيار 21 618 إلى 619
عيار 18 530 إلى 531
عيار 14 412 إلى 413
عيار 12 353 إلى 354
الاونصة 21,965 إلى 22,001
الجنيه الذهب 4,944 إلى 4,952
الكيلو 706,286 إلى 707,429
 

 

المصدر : مصر 365

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