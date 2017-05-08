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فيديو| وزير المالية عن قانون الاستثمار: يقضي على البيروقراطية

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فيديو| وزير المالية عن قانون الاستثمار: يقضي على البيروقراطية فيديو| وزير المالية عن قانون الاستثمار: يقضي على البيروقراطية

التحرير

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قال وزير المالية، الدكتور عمرو الجارحي، إن قانون الاستثمار الجديد سيقضي على البيروقراطية أمام المُستثمرين، وسيُساعد على إصدار تصاريح الشركات بسرعة كبيرة.

وأضاف الجارحي، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء DMC»، المُذاع على قناة «دي أم سي»، أن المستثمر حاليًا يستطيع أن يحصل على أوراق تأسيس الشركة، سواء تراخيص المصانع بمنتهى السرعة دون الانتظار، وأيضًا بدون المعاكسات التي تحصل من بعض الجهات.

وتابع الجارحي، أن من يضع رأس مال كبير من المستثمرين من المؤكد أنْ يستفيد أكثر من قانون  حوافز الاستثمار، قائلاً: «لا نريد للمستثمر الانتظار لأسبوع أو أسبوعين».

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وأوضح الجارحي، أن المستمثر يُريد رد فعل سريع للحصول على تراخيص المصانع أو الحصول على الأراضي، لافتًا إلى أن الدولة قامت خلال الفترة الماضية بإصلاحات اقتصادية من توفير مناخ جاذب للاستثمار، أو من توحيد سعر الصرف، أو من سرعة إنهاء الشركات في أسرع وقت، أو من ناحية القضاء على البيروقراطية. 

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التحرير

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