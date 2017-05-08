أخبار عاجلة

الشيخ رمضان عبد المعز يوضح حكم الصلاة على القبلة القديمة -
دعم الشرعية في اليمن يعلن العثور على ألغام بحرية قبالة سواحل البلاد -
وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية -
برلمانية الوفد تجتمع لبحث تداعيات قانون العلاوة -
هيكل: لسنا في عجلة لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام -
رئيس البرلمان لـ«الطيب»: لم نتلق مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر -
فيديو| برلماني: تهديد الحكومة بسحب العلاوة «غير لائق» -
هجوم برلماني على وزراء الزراعة والري والتموين -
110 مليارات جنيه دعم المواد البترولية في موازنة 2017/ 2018 -
بـ7 ملايين دولار.. تشغيل 7 خطوط أتوبيس نقل عام «فائقة الجودة» بالجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

بالفيديو.. غريب حسان: لهذه الأسباب قدمت استقالتي من البرلمان

Google+ Print
بالفيديو.. غريب حسان: لهذه الأسباب قدمت استقالتي من البرلمان بالفيديو.. غريب حسان: لهذه الأسباب قدمت استقالتي من البرلمان

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشف غريب حسان، عضو مجلس النواب عن جنوب سيناء، أسباب التقدم باستقالته لرئيس مجلس النواب، موضحًا أنه ليس لديه أي خصومة مع الجانب التنفيذي في المحافظة، ولكن هناك اتفاق بين محافظ جنوب سيناء والأجهزة التنفيذية في المحافظة بعدم الموافقة على أي تأشيرات للنواب.

وأضاف حسان، خلال حواره في برنامج «انفراد»، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة «العاصمة» أنه يحصل على التأشيرات من المحافظ بكل سهولة، ولكن دون أي تنفيذ، مستطردًا: «كان يقولي لا، بس ميكذبش عليا، أنا أكره أي حد يكذب عليا، أنا عضو مجلس نواب في 2010 و 2012 و2015، ووالدي معلمنيش الكذب».

وأشار إلى أن لديه كافة الأوراق والمستندات التي تؤكد كلامه، مستنكرًا من إلغاء مسابقة الـ500 معلم في المحافظة بعد مرور عليها 8 شهور دون ظهور للنتائج رغم وجود عجز صارخ في المحافظة، معلقًا: «هو بيلعب بينا ولا حاجة، أنا مش فاهم».

شاهد أيضا

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. مراسم استقبال السيسي في البحرين

بالفيديو.. مراسم استقبال السيسي في البحرين

بالفيديو والصور- مئات الكلاب تشارك فى بناء مستشفى خيري بتايلاند

بالفيديو والصور- مئات الكلاب تشارك فى بناء مستشفى خيري بتايلاند

بالفيديو || خناقة فتاة في السيارة مع سائق "كريم" تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

بالفيديو || خناقة فتاة في السيارة مع سائق "كريم" تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

بالفيديو || بطل كمال أجسام : «الدولة بتحاربنا .. وبلدنا ملناش حق فيها»

بالفيديو || بطل كمال أجسام : «الدولة بتحاربنا .. وبلدنا ملناش حق فيها»