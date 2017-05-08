بالفيديو.. غريب حسان: لهذه الأسباب قدمت استقالتي من البرلمان

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كشف غريب حسان، عضو مجلس النواب عن جنوب سيناء، أسباب التقدم باستقالته لرئيس مجلس النواب، موضحًا أنه ليس لديه أي خصومة مع الجانب التنفيذي في المحافظة، ولكن هناك اتفاق بين محافظ جنوب سيناء والأجهزة التنفيذية في المحافظة بعدم الموافقة على أي تأشيرات للنواب.

وأضاف حسان، خلال حواره في برنامج «انفراد»، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة «العاصمة» أنه يحصل على التأشيرات من المحافظ بكل سهولة، ولكن دون أي تنفيذ، مستطردًا: «كان يقولي لا، بس ميكذبش عليا، أنا أكره أي حد يكذب عليا، أنا عضو مجلس نواب في 2010 و 2012 و2015، ووالدي معلمنيش الكذب».

وأشار إلى أن لديه كافة الأوراق والمستندات التي تؤكد كلامه، مستنكرًا من إلغاء مسابقة الـ500 معلم في المحافظة بعد مرور عليها 8 شهور دون ظهور للنتائج رغم وجود عجز صارخ في المحافظة، معلقًا: «هو بيلعب بينا ولا حاجة، أنا مش فاهم».