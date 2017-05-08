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فيديو| السكك الحديدية عن قطار موجود في ترعة: العربات المتهالكة تباع خردة

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فيديو| السكك الحديدية عن قطار موجود في ترعة: العربات المتهالكة تباع خردة فيديو| السكك الحديدية عن قطار موجود في ترعة: العربات المتهالكة تباع خردة

التحرير

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قال رئيس هيئة السكك الحديدية، المهندس اللواء مدحت شوشة، إن القطارات المتهالكة الموجودة في الترعة، التي رصدتها كاميرا «دي أم سي»، هي نتيجة حادثة، وموجودة في موقعها منذ 6 أشهر ماضية تقريبًا.

وأضاف شوشة، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء DMC»، المُذاع على قناة «دي أم سي»، أن الهيئة قامت بأخذ الجرار وعربتين أخرياتين صالحتان للاستخدام، وتركت العربة في الترعة لكونها لا تقبل الإصلاح، وذلك لأن الهيئة قرّرت عدم إصلاح أي شئ إذا زاد عن نصف تكلفته، وبيعه في مزاد علني.

وأوضح شوشة أن الهيئة دائمًا ما تبيع العربات المتهالكة لسوق الخردة من خلال مزاد علني تقوم به الهيئة، قائلاً: «الهيئة باعت خردة خلال العام الماضي بمبلغ لا يقل عن 120 مليون جنيه».

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التحرير

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