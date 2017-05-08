مدحت نافع: إعلان فائدة الـ26% «غير موفق».. وقرار إزالته «محمود»

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قال الخبير الاقتصادي مدحت نافع، مساء السبت، إن الحملة الإعلانية «طلعت حرب راجع»، والمنتشرة في الشوارع، والمنسوبة لبنك مصر، بفائدة الـ26%، «غير موفقة»، ولذلك قامت هيئة الرقابة المالية برفعها فورًا، لأن الناس تصورت أن العائد مضمون وثابت.

وأضاف نافع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»: «الناس ظنت أن الإعلان المطروح هو إعلان بنكي، لأن شركة الإعلانات استخدمت اسم البنك، وكأنه هو من يطرح هذه الفائدة، على الرغم من أن البنك متلقيًا فقط لطلبات الاكتتاب».

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وأكد أن تدخل هيئة الرقابة المالية لإزالة الإعلان من الميادين والشوارع كان محمودًا، موضحًا أنه يتوقع أن تكون شركة الإعلان هي من صممت الفكرة، وأن الأمر ليس مرتبًا مع الشركة التي طرحت الإعلان.