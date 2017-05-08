صورة وخبر: ماكرون.. "حاكم الإليزيه"

كتب - علاء المطيري:

فاز إيمانويل ماكرون، مرشح الوسط في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان؛ وحصل على 65 % من أصوات الناخبين في الجولة الثانية، التي أجريت الأحد.

وعقب إعلان فوزه ألقى لوبان خطابًا بساحة اللوفر أمام جمع من أتباعه معلنًا الانتصار، ووعد بأن يكون رئيسًا لكل الفرنسيين.

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة ماكرون رافعًا ذراعيه أمام أتباعه مقرًا لهم بالفضل ومعلنًا أنه أصبح "حاكم الإليزيه" خلال السنوات الخمس المقبلة.