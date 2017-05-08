شاهد| سباليتي يرد على أبو تريكة: «صلاح أفضل لاعب دربته في مسيرتي»

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رد الإيطالي لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لفريق روما الإيطالي، على نصيحة محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، لمحمد صلاح، والتي طالبه خلالها باللعب على المرمى بشكل أكبر، قائلًا «هل أنت مثل محمد صلاح أم أفضل منه، هل تسدد بيسراك أم تسدد بكلتا قدميك».

وأضاف مدرب الذئاب، في تصريحاته لقناة beIN SPORTS، أن «صلاح» لاعب استثنائي ويقدم دوره الهجومي على أكمل وجه، مضيفًا «هو أفضل لاعب دربته في مسيرتي».

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وشارك صلاح في فوز روما على مضيفه فريق ميلان، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الأحد، على ملعب سان سيرو، في إطار الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي.