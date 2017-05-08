أخبار عاجلة

الشيخ رمضان عبد المعز يوضح حكم الصلاة على القبلة القديمة -
دعم الشرعية في اليمن يعلن العثور على ألغام بحرية قبالة سواحل البلاد -
وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية -
برلمانية الوفد تجتمع لبحث تداعيات قانون العلاوة -
هيكل: لسنا في عجلة لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام -
رئيس البرلمان لـ«الطيب»: لم نتلق مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر -
فيديو| برلماني: تهديد الحكومة بسحب العلاوة «غير لائق» -
هجوم برلماني على وزراء الزراعة والري والتموين -
110 مليارات جنيه دعم المواد البترولية في موازنة 2017/ 2018 -
بـ7 ملايين دولار.. تشغيل 7 خطوط أتوبيس نقل عام «فائقة الجودة» بالجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

شاهد| سباليتي يرد على أبو تريكة: «صلاح أفضل لاعب دربته في مسيرتي»

Google+ Print
شاهد| سباليتي يرد على أبو تريكة: «صلاح أفضل لاعب دربته في مسيرتي» شاهد| سباليتي يرد على أبو تريكة: «صلاح أفضل لاعب دربته في مسيرتي»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

رد الإيطالي لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لفريق روما الإيطالي، على نصيحة محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، لمحمد صلاح، والتي طالبه خلالها باللعب على المرمى بشكل أكبر، قائلًا «هل أنت مثل محمد صلاح أم أفضل منه، هل تسدد بيسراك أم تسدد بكلتا قدميك».

وأضاف مدرب الذئاب، في تصريحاته لقناة beIN SPORTS، أن «صلاح» لاعب استثنائي ويقدم دوره الهجومي على أكمل وجه، مضيفًا «هو أفضل لاعب دربته في مسيرتي».

شاهد أيضا

وشارك صلاح في فوز روما على مضيفه فريق ميلان، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الأحد، على ملعب سان سيرو، في إطار الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي.  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية

وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية

برلمانية الوفد تجتمع لبحث تداعيات قانون العلاوة

برلمانية الوفد تجتمع لبحث تداعيات قانون العلاوة

هيكل: لسنا في عجلة لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام

هيكل: لسنا في عجلة لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام

رئيس البرلمان لـ«الطيب»: لم نتلق مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر

رئيس البرلمان لـ«الطيب»: لم نتلق مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر