إيناسيو: الإرادة وراء المكسب.. واستبعدت شيكابالا وباسم بسبب إفريقيا

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قال البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني لنادي الزمالك، عقب مباراة فريقه أمام المقاولون العرب، أمس الأحد، على ملعب بتروسبروت، "أهنأ فريق المقاولون على الآداء، وأهم شيء إرادة تحقيق الفوز".

وأضاف إيناسيو، "سبب استبعادنا لبعض الأساسيين هو مباريات إفريقيا، وأهم شيء هو تحقيق المكسب، والزمالك نادي كبير، ولا بد من الفوز في كل مبارياتنا المحلية والإفريقية.

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وتابع المدرب البرتغالي، "طول ما الفريق متحد هنقدر نكسب ولازم إرادة الفوز تكون عندهم باستمرار".

يذكر أن الزمالك تمكن من الفوز على المقاولون، بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري العام.