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بالارقام || أسعار عمرة رمضان

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بالارقام || أسعار عمرة رمضان بالارقام || أسعار عمرة رمضان

مع حلول شهر رمضان المبارك ، يزداد الاقبال من قبل المواطنين في على أداء عمرة رمضان، وخصوصاً الذين لم يحالفهم الحظ بحج القرعة، وهذا العام ونتيجة لقيام المصرية بتحرير سعر الصرف في الثالث من شهر نوفمبر 2016، نتج عن ذلك إرتفاع كبير في وغيره من العملات الأخري وخصوصاً الريال السعودي أمام الجنيه المصري ، أدي ذلك إلى رفع تكلفة أداء العمرة بالنسبة للأفراد في مصر.

وعن عمرة رمضان لهذا العام فقد أعلن عماري عبد العظيم رئيس شعبة السياحة والطيران بإتحاد الغرف التجارية عن أسعار برامج عمرة رمضان هذا العام.

حيث أكد على أن أسعار عمرة رمضان هذا العام قد أرتفعت بنسبة 100% لسبين وهما غلاء أسعار الحجوزات بالمملكة العربية وتذاكر الطيران.

واشار إلى أسعار برامج عمرة رمضان هذا العام تتراوح ما بين 16000 جنيه و53000 جنيه تختلف بإختلاف الفنادق والقرب والبعد عن الحرم وموعد السفر فى أول رمضان أم أخره .

واضاف بأن أسعار عمرة رمضان لكافة المستويات هي :-

أولاً :- النصف الأول من رمضان:-

المستوي الاقتصادي الأول يبلغ سعره نحو 16.000 جنيه والاقامة 15 يوماً ويشتمل على (تذكرة الطيران والتنقلات والاقامة + وجبة أفطار + الفندق 3 نجوم يبعد عن الحرم ب 1700 متر).

المستوى الاقتصادي  الثاني يبلغ سعره 18.000 جنيه والاقامة 15 يوماً ويشتمل على (تذكرة الطيران والتنقلات ووجبة الافطار والفندق 3 نجوم ويبعد عن الحرم بنحو 1500 متر).

المستوى الاقتصادي الثالث يبلغ سعره 20000 جنيه والاقامة 15 يوماً ويشتمل على وجبة الافطار والفندق 3 نجوم ويبعد عن الحرم ب 1200 متر.

ثانيا:- النصف الثاني من رمضان:-

المستوى الأول ب35 ألف جنيه ويشتمل على وجبة سحور فقط والاقامة 15 يوم والتنقلات وتذكرة الطيران والفندق 3 نجوم الغرف رباعي.

المستوى الثاني ب 50 ألف جنيه ويشتمل على وجبة إفطار وسحور والاقامة 15 يوماً شاملة تذاكر الطيران والانتقالات الفندق 5 نجوم ويبعد عن الحرم بنحو 800 متر.

المستوى الثالثب 53 ألف جنيه ويشمل وجبة السحور والافطار والاقامة 15 يوماً شاملاً التذاكر والانتقالات والغرف رباعي والفندق 5 نجوم ويبعد عن الحرم بنحو 200 متر.

 

 

 

المصدر : مصر فايف

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