10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال إيمانويل ماكرون، المرشح الفائز فى الانتخابات الفرنسية: "ما فعلناه كان غير مسبوق"، وذكرت مارين لوبان مرشحة اليمين الفرنسي

المتطرف إنها هنأت ماكرون على الفوز، واعتبر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن فوز ماكرون انتصارًا لأوروبا الموحدة، وانتقد الرئيس الألماني

فرانك-فالتر شتاينماير التصعيد الأخير في العلاقات الثنائية بين بلاده وإسرائيل، مضيفًا: "لسنا بحاجة لقواعد جديدة.

1- ماكرون بعد فوزه: ما فعلناه غير مسبوق

إيمانويل ماكرون رئيس بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في باريس الأحد (أ ف ب)

قال إيمانويل ماكرون، المرشح الفائز فى الانتخابات الفرنسية في أول خطاب بعد فوزه: "أنتم فزتم وفرنسا فازت. ما فعلناه كان غير مسبوق

وكل العالم قال لنا إنه هذا مستحيل، لكنهم لا يعرفون فرنسا. شكرًا لثقتكم".

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2- لوبان بعد هزيمتها: التقيت ماكرون لتهنئته

مارين لوبان مرشحة اليمين الفرنسي المتطرف بعد هزيمتها في الانتخابات الرئاسية في باريس الأحد (أ ف ب)

قالت مارين لوبان مرشحة اليمين الفرنسي المتطرف التي لم تحصل إلا على 35 % من أصوات الناخبين في انتخابات الرئاسة، مشيرة إلى أنها

التقت إيمانويل ماكرون وهنئته بالفوز.

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3- ميركل: فوز ماكرون برئاسة فرنسا انتصار لأوروبا الموحدة

المشتشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ألمانيا في 5 مايو 2017 (أ ف ب)

قالت المشتشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن فوز إيمانويل ماكرون، مرشح الوسط الفرنسي المستقل، في الانتخابات الفرنسية يمثل انتصارًا

لأوروبا الموحدة.

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4- نتنياهو: نربي أطفالنا على السلام وحديث عباس ليس صحيحًا

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس في 12 ديسمبر 2012 (أ ف ب)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الإسرائيليين يربون أطفالهم على السلام، بينما يمجد الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الإرهابيين، مضيفًا: "حديث عباس ليس صحيحًا".

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5-رئيس المجلس الأوروبي عن فوز ماكرون: الفرنسيون اختاروا الحرية

رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في بروكسل في 29 أبريل 2017 (أ ف ب)

قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، إنه هنأ إيمانويل ماكرون، مرشح الوسط على فوزه في الانتخابات الرئاسية، وفقًا للنتائج الأولية.

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6- تريزا ماي: أهنئ ماكرون على الفوز

رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي في لندن في 6 مايو 2017 (أ ف ب)

هنأت رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي، إيمانويل ماكرون، مرشح الرئاسة الفرنسية الذي أظهرت النتائج الأولية فوزه على منافسته، مارين

لوبان مرشحة اليمين المتطرف.

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7- ترامب: ماكرون حقق فوزًا كبيرًا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن في 4 مايو 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتطلع للعمل مع إيمانويل ماكرون، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، الأحد، على منافسته

مارين لوبان، مرشحة اليمين المتطرف، مضيفًا: "ماكرون حقق فوزًا كبيرًا".

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8- الأسد لزعيم كوريا الشمالية: مواقفنا متوافقة

الرئيس السوري بشار الأسد في 20 أبريل 2017 (أ ف ب)

بعث الرئيس السوري بشار الأسد، رسالة إلى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، أعرب فيها عن شكره العميق لقيادة كوريا الشمالية

لـ"مساعدة" سوريا في أزمتها، مشيرًا إلى أن مواقف سوريا وكوريا الشمالية متوافقة.

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9- لافروف: لقاء بوتين وترامب القادم يهدف لتحقيق نتائج ملموسة

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في فنلندا في 4 مايو 2017 (أ ف ب)

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن اللقاء الذي يجري حاليا الترتيب لعقده بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد

ترامب ضروري للبلدين ليس من أجل الاستعراض وإنما لتحقيق نتائج ملموسة.

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10- الرئيس الألماني: لسنا بحاجة لقواعد جديدة لعلاقتنا مع إسرائيل

الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في القدس الأحد (أ ف ب)

انتقد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير التصعيد الأخير في العلاقات الثنائية بين بلاده وإسرائيل، مضيفًا: "لسنا بحاجة لقواعد جديدة،

ولا يتعين علينا أيضا فرض أي قيود".

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