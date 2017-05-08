العرب اليوم: حصار داعش في الموصل والرئيس الألماني في تل أبيب

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

تأثرت الساحة العربية، اليوم الأحد، بالعديد من الأحداث الهامة والتى كان أبرزها معركة تحرير الموصل ومناورات عسكرية بالأردن، إضافة إلى مقتل فلسطينية على أيدى قوات الاحتلال الإسرائيلي.

1- القوات العراقية تلاحق مقاتلي داعش فى عدة جبهات

مركبات عسكرية عراقية تتقدم فى شمال الموصل اليوم الأحد (أ ف ب)

قال ضباط في الجيش العراقي، لوكالة "رويترز"، إن تعزيزات إضافية من قوات الرد السريع وصلت إلى شمال غرب الموصل للمساعدة في تطهير مناطق على ضفة نهر دجلة الذي يقسم المدينة، مضيفًا أن قتال المتشددين في "مشيرفة" بوجود الكثير من العائلات فيها يعقد المعركة.

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2-انطلاق فعاليات تمرين الأسد المتأهب

القوات المسلحة الأردنية أثناء مناورات الأسد المتأهب فى عمان يوم 30 إبريل (أ ف ب)

انطلقت في الأردن فعاليات تمرين (الأسد المتأهب 2017) الذي تنفذه القوات المسلحة الأردنية بالتعاون مع الجيش الأمريكي والذي يستمر حتى 18 مايو الجاري؛ بمشاركة أكثر من 20 دولة.

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3- الرئيس الألماني يبدأ زيارة لإسرائيل

الرئيس الألماني فى تل أبيب اليوم الأحد (أ ف ب)

وصل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى إسرائيل وسط أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين.

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4- مسلحو داعش الأجانب يرفضون الانسحاب من مدينة الطبقة

قوات من سوريا الديموقراطية فى الرقة - أرشيفية (أ ف ب)

وكانت مصادر في مدينة الرقة السورية أفادتبأن عناصر داعش انسحبوا من مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي بعد اتفاق اليوم الخمس مع قوات "سورية الديمقراطية" المعروفة باسم " قسد".

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5- الشرطة الإسرائيلية تقتل سيدة فلسطينية بالقدس

اشتباكات بين فلسطينيين و قوات الأمن الإسرائيلية فى الضفة الغربية - أرشيفية (أ ف ب)

قتلت فلسطينية بعدما حاولت طعن عناصر في الشرطة الإسرائيلية عند مدخل المدينة القديمة في القدس، وفق ما أفادت الشرطة الإسرائيلية.

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