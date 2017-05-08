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خبيرة اقتصاد: «مصر من أكبر عملاء صندوق النقد.. ومش هيزعلونا»

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خبيرة اقتصاد: «مصر من أكبر عملاء صندوق النقد.. ومش هيزعلونا» خبيرة اقتصاد: «مصر من أكبر عملاء صندوق النقد.. ومش هيزعلونا»

التحرير

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 قالت الدكتورة سامية حسين، خبيرة الاقتصاد ووكيل وزارة المالية السابق، مساء أمس الأحد، إن هي ثاني أكبر عميل لدى صندوق النقد الدولي، مشيرةًً إلى أنها تتوقع إتمام الدفعة الثانية من القرض، نظرًا لأن مصر لديها ثقل سياسي كبير، ومدعومة من أهم الدول الأعضاء في الصندوق.

وأضافت سامية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أن «مصر نفذت أغلب الإجراءات التي طلبها صندوق النقد الدولي، ولكن نتيجة التعويم ورفع الطاقة، حدث خفض متوقع للنمو وزيادة في نسبة التضخم».

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وتابعت: «خلينا نبص للصندوق إنه جهة بتسّلف فلوس، وإحنا من أكبر عملاء الصندوق ومش هيزعلونا».

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التحرير

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