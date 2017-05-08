عاصم جنيدي: الداخلية وجهت ضربة لأباطرة الكيف في أسيوط

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قال اللواء عاصم جنيدي، الأمين العام المساعد بحزب المحافظين، إن وزارة الداخلية تسير على خطى تطهير الدولة من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بتوجيه ضربات استباقية مفاجئة ضد أوكارهم للقضاء على انتشار السلاح والمخدرات داخل مصر المحروسة.

وأوضح "جنيدي"، أن الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط نجحت في توجيه ضربة موجعة لأباطرة الكيف وتجار المخدرات وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة الذين يروجون المواد المخدرة على شباب المحافظة.

وأشار الأمين العام المساعد، إلى أن الوحدات القتالية مدربة على أعلى مستوى في الاشتباك، وتم الاستعانة بها في اقتحام تلك البؤر داهمة الخطورة للتعامل مع المجرمين وحائزي الأسلحة النارية المتطورة، نظرًا لأن تلك المناطق تكون جبلية يصعب اقتحامها، إلا أن "الداخلية" في ثوبها الجديد قادرة على ضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه ضرب استقرار الوطن وزعزعة أمنه.

ونوه إلى أن وزارة الداخلية كانت قد وجهت في وقت سابق عدة ضربات استباقية ضد البؤر الإرهابية والإجرامية، وحالت دون وقوع العديد من الهجمات الخسيسة للعناصر التكفيرية فتحية إجلال وتقدير لرجالنا البواسل أبطال الشرطة المصرية الذين تصدوا للعدوان من قبل وها هم الآن يواصلون مجدهم في دحر كل من يهدد أمن وسلامة المواطن.

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وفي نفس السياق، أوضح أن وزارة الصحة تتخذ الإجراءات المثالية حاليًا بالتعاون مع التفتيش الصيدلي لضبط المخالفين للقانون والقائمين ببيع العقاقير المخدرة داخل الصيدليات لما تمثله من خطورة على شبابنا الصاعد.

وعن تهريب المخدرات داخل مصر، أوضح "جنيدي"، أن المخدرات بمصر يتم جلبها من الخارج، فالترامادل يأتي من الهند والكوكايين من أمريكا اللاتينية، لأن شجرة الكوكا، التي يستخرج منها هذا العقار متواجدة هناك في غرب أمريكا، وأحيانا من البرازيل التي تستهدف دول أوروبا ومصر، والأفيون يستخرج منه المورفين، والمورفين يستخرج منه الهيروين الذي يهرب إلى مصر من أفغانستان، والحشيش من لبنان والمغرب.

وعن عقار الأستروكس والفودو، قال "جنيدى"، إن هذا العقار ظهر بمصر منذ حوالي ثلاث سنوات تقريبًا، ولم يلق رواجًا، وانتشاره محدود وهو عبارة عن مواد كيماوية تعطي تأثير الحشيش، ويجعل المتعاطي في حالة هلاوس، وبالنسبة لـ"الترامادول" تم إدراجه ضمن المواد المخدرة رغم أنه يباع في بعض الدول ومسموح به، وأصبحت عقوبته في مصر جنائية، وفي مصر كان هناك إساءة استخدام فيه، فتم إدراجه ضمن المواد المخدرة، ونفس الشىء تم لعقاري الفودو والاستروكس، لم يكونا مدرجين منذ ظهورهما.

واستطرد "جنيدي"، أن وزارة الداخلية تضبط سنويا ما يقرب من 60 ألف قضية مخدرات على مستوى الجمهورية، بمشاركة جميع قطاعات الوزارة، وأغلب تلك القضايا من عقاقير المزاج السائد في مصر الحشيش والبانجو، ففي العام الماضي تم إحباط تهريب 26 طن حشيش بحوالي 2 مليار جنيه، وضبط 250 مليون قرص ترامادول بنحو 2 مليار جنيه، ومخدرات أخرى بحوالي مليار جنيه ما يعني أن المصريين ينفقون نحو 5 مليارات جنيه سنويًا.