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حسام مؤنس: حمدين صباحي «مش كومبارس»

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حسام مؤنس: حمدين صباحي «مش كومبارس» حسام مؤنس: حمدين صباحي «مش كومبارس»

التحرير

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قال حسام مؤنس، مدير حملة حمدين صباحي في الانتخابات الرئاسية لعام 2014، إنه يحترم ويقدر تاريخ محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، ولكن تصريحاته حول ترشح «صباحي» لتحسين صورة الانتخابات وضمان شرعيتها «لم تكن موفقة».

وأضاف مؤنس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت »، عبر فضائية «التليفزيون العربي»: «صباحي مش كومبارس حتى يترشح في انتخابات يعلم أنه سيخسرها»، موضحًا أن المعركة الانتخابية في هذا الوقت كانت صعبة، ولكنه خاضها تحت ضغط من الشباب والقوى الوطنية.

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وتابع: «رهان صباحي في الانتخابات كان على أجيال جديدة من حقها أن تعبر عن نفسها، وفرص مرشحنا كانت وفق تقديرات متفاوتة، ولا أحد يستطيع أن يحكم أو يدعي أن صباحي خاض الانتخابات لإكمال الصورة».

وأردف: «صباحي ناله تشويه لم ينله أحدا، ولا يزال حمدين صباحي يتعرض للتشويه، وإذا تكررت ظروف 2014 مرة أخرى سأكون مع ترشح صباحي؛ لأنها معركة يجب خوضها مهما كانت التضحيات».

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التحرير

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