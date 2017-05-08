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عبد العال: إمهال البرلمان 24 ساعة لمناقشة قانون جديد للعلاوة الاجتماعية

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عبد العال: إمهال البرلمان 24 ساعة لمناقشة قانون جديد للعلاوة الاجتماعية عبد العال: إمهال البرلمان 24 ساعة لمناقشة قانون جديد للعلاوة الاجتماعية

التحرير

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حذر رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، من أن حذف المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الإجتماعية، قد يكون به شبهة عدم دستورية، خاصة وأنه سيؤدي إلى عدم مساواة بين فئتين (العاملون المدنيون بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية). 

واقترح عبد العال، بعد رفض النواب التصويت على بقاء المادة الخامسة في مشروع القانون إمهال المجلس 24 ساعة لدراسة مشروع القانون من جديد.

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فيما قال وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان، إن ملتزمة بصرف كل المتجمد (العلاوة اعتبارا من أول يوليو 2016) قبل شهر رمضان المقبل إذا تمت الموافقة على مشروع قانون العلاوة متضمنا المادة الخامسة، وإلا فإن الحكومة ستضطر لسحب مشروع القانون إذا لم يلق قبولا من النواب".

ورفع الدكتور علي عبد العال الجلسة العامة للبرلمان، بعدما فشل في إقرار العلاوة الخاصة للعاملين في الدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. وتسبب الخلافات بين الحكومة، وأعضاء مجلس النواب، بشأن حذف المادة الخامسة من مشروع القانون العلاوة، في تأجيل الموافقة النهائية على القانون، إلى جلسة الغد. وشهدت الجلسة العامة الموافقة النهائية على مشروعي قانوني الرياضة والاستثمار.

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التحرير

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