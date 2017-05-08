بالفيديو || تجار وكالة البلح : «الإخلاء بالقوة مش هينفع في حتة بلدي يا حكومة»

سمر العشري

رصد برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم"، غضب أصحاب محلات وكالة البلح بعد إنذارهم للإخلاء بالقوة لتنفيذ أعمال إنشاء خط جديد لمترو الأنفاق.

وقال أحدهم: "عرضوا علينا قبل كده ناخد فلوس ولا مكان اخترنا المكان، ودلوقتي بيهددونا بالإخلاء قبل يوم 25 مايو ونسلم المحلات، ولو مسلمناش هيتم التعامل بالقوة الجبرية للحفاظ على حقوق مترو الأنفاق".

وتابع آخر: "محدش اتفاوض معانا، الموضوع كان إجبار ومحدش سلمنا شيكات زي ما الحكومة قالت، ومش هتنفع القوة الجبرية في منطقة بلدي يا حكومة".

واستكمل أحد العاملين بالمحلات: "البيوت هتتخرب ومش هنلاقي نصرف على عيالنا، بقالي 15 سنة شغال في الشغلانة دي هروح فين، هاكل طوب يعني؟".

ورد آخر: "بيقولوا هنعمل مول خلال 4 سنين، هروح فين أنا الفترة دي وأنا وعيالي، الحكومة متخيلة القوة الجبرية في حتة بلدي زي دي؟، هتعمل معاها ايه؟".

المصدر : التحرير

شبكةعيونالإخبارية

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