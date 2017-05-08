فيديو| إيناسيو: سعيد بالعمل مع مرتضى.. ولهذا السبب لم أدفع بشيكا وباسم

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قال البرتغالي اوجوستو إيناسيو، المدير الفني للزمالك، إنه سعيد برغبة لاعبي فريقه في الفوز على المقاولون العرب، منتقدًا الطريقة التي استقبل بها فريقه الهدف.

وأضاف «إيناسيو»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «النيل للرياضة»، أنه سعيد بعمله مع نادي كبير بحجم الزمالك، متمنيًا أن ينجح في مساعدة الفريق على الفوز دائمًا.

وعن عدم مشاركة الثنائي، محمود عبد الرازق شيكابالا، وباسم مرسي، في اللقاء، أوضح، أنه يرغب في اراحتهما استعدادًا لمواجهة فريق كابس يونايتد، المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل في افتتاح دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وأكد الخواجة، أن علاقته بمرتضى منصور، رئيس النادي «جيدة»، مشيرًا إلى أن الأخير يقدم مساندة كبيرة له، ويمنحه حرية كبيرة في العمل، لذلك فهو سعيد بالعمل معه.

وفاز الزمالك على مضيفه المقاولون العرب، بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الـ28 من الدوري العام.