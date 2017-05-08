ترامب يشرك مصر في تنفيذ «صفقة القرن»

سمر العشري

وضع محلل إسرائيلي بارز تصورا لما تسمى "صفقة القرن" التي يروج لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوصفها صيغة الحل للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وقال أمير أورن في مقال نشر اليوم الأحد في صحيفة "هاآرتس" العبرية، إن ترامب سيقدم عرضا لحل الصراع من خلال إشراك كل من السعودية ومصر والسلطة الفلسطينية.

وأضاف المحلل الإسرائيلى، أن ترامب يمكن أن يستغل حماس الأمير محمد بن سلمان؛ ولي ولي عهد السعودية لمواجهة إيران "والطامح لتولي العرش"، ويعرض عليه خدمات الولايات المتحدة مقابل دور لها في إنجاز الصفقة.

وبحسب هذا التصور، فإن إسهام إسرائيل في الصفقة، يتمثل في ضم التجمعات الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية لها مقابل منح الدولة الفلسطينية مساحة من الأرض تساوي المساحة المقامة عليها تلك التجمعات.

ويعد التصور الذي قدمه أورن مختلفا عن صيغة التسوية الإقليمية التي تفضلها إسرائيل لحل الصراع مع الشعب الفلسطيني.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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