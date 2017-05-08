بالفيديو والصور || استقالة جماعية لأعضاء مجلس النواب عن محافظة جنوب سيناء

سمر العشري

تقدم أعضاء مجلس النواب، عن محافظة جنوب سيناء، باستقالة جماعية لرئيس البرلمان الدكتور، على عبد العال معربين فيها عن عجزهم وقلة حليتهم، في تلبية احتياجات أهالى دوائرهم الانتخابية ، واعتراضا منهم على سلبيات كثيرة من قبل مسئولي المحافظة.

حيث تقدم كل من، عطية موسى نائب دائرة شرم الشيخ، وغريب حسان نائب دائرة طور سيناء، ونور سلامة نائب دائرة خليج السويس، وسارة صالح نائب دعم مصر باستقالة لرئيس المجلس موضحين فيها تعنت السلطة التنفيذية في المحافظة وعدم تعاونها معهم.

وذكر أحد النواب المتقدمين بالاستقالة، وهو غريب حسان أننا أصبحنا عاجزين عن فعل أي شيء تجاه المواطن السيناوي والمشاكل تفاقمت أكثر مما كانت عليه ولاتراجع عن الاستقالة حتى يقال المحافظ.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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