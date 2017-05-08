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​السفير البريطاني في القاهرة مشيدًا بإنجاز ع​مر حجازي: "وجوه مصرية ملهمة"

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​السفير البريطاني في القاهرة مشيدًا بإنجاز ع​مر حجازي: "وجوه مصرية ملهمة" ​السفير البريطاني في القاهرة مشيدًا بإنجاز ع​مر حجازي: "وجوه مصرية ملهمة"

مصراوي Masrawy

​السفير البريطاني في القاهرة مشيدًا بإنجاز عمر حجا

كتب- محمد قاسم:

أشاد جون كاسن السفير البريطاني في القاهرة، بإنجاز الشاب عمر حجازى "26 عامًا" الذي نجح فى تحقيق مغامرته بعبور خليج العقبة من ميناء العقبة الأردني إلى مدينة طابا المصرية سباحة.

وكتب كاسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الأحد، "وجوه مصرية ملهمة: عمر حجازى أول مصرى يعبر خليج العقبة سباحة، وجوه تعلم الإصرار وحب الحياة".

وعبر حجازي، ما يقرب من 20 كيلو مترا متحديًا إعاقته كأول مصرى يخوض تلك المغامرة.

ونجح حجازى فى عبور خليج العقبة من الميناء الأردنى إلى مدينة طابا المصرية سباحة فى مدة استغرقت حوالى 9 ساعات، متحديًا إعاقته التى تعرض لها فى حادثة وتسببت فى بتر قدمه ليحقق هذا الانجاز الكبير بقدم واحدة.

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