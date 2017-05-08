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الشيخ رمضان عبد المعز يوضح حكم الصلاة على القبلة القديمة
-
الاثنين 08 مايو 2017 07:20 مساءً
دعم الشرعية في اليمن يعلن العثور على ألغام بحرية قبالة سواحل البلاد
-
الاثنين 08 مايو 2017 07:17 مساءً
وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية
-
الاثنين 08 مايو 2017 07:15 مساءً
برلمانية الوفد تجتمع لبحث تداعيات قانون العلاوة
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الاثنين 08 مايو 2017 07:15 مساءً
هيكل: لسنا في عجلة لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام
-
الاثنين 08 مايو 2017 07:15 مساءً
رئيس البرلمان لـ«الطيب»: لم نتلق مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر
-
الاثنين 08 مايو 2017 07:15 مساءً
فيديو| برلماني: تهديد الحكومة بسحب العلاوة «غير لائق»
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الاثنين 08 مايو 2017 07:15 مساءً
هجوم برلماني على وزراء الزراعة والري والتموين
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الاثنين 08 مايو 2017 07:15 مساءً
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مساء dmc - متصلة: "المنظومة التعليمية فاشلة .. والثانوية العامة أخر الفشل"
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DMC
الاثنين 08 مايو 2017 01:41 صباحاً
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