حول العالم فى 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت المنطقة العربية، اليوم الأحد، العديد من الأحداث الهامة والتى كان أبرزها فوز ماكرون بالانتخابات الرئاسية الفرنسية وعواصف تضرب الصين، إضافة إلى إنقاذ آلاف المهاجرين فى البحر المتوسط من الغرق.

1- فوز ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية

أول خطاب للرئيس الفرنسي بعد اعلان فوزه فى باريس اليوم الأحد (أ ف ب)

قالت سكاي نيوز إن إيمانويل ماكرون، مرشح الوسط في فرنسا، فاز في الانتخابات الرئاسية وفقًا لنتائج أولية، في الجولة الثانية التي خاضها ضد مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.

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2- ألمانيا وبريطانيا تتأهبان لصد الهجمات الإلكترونية قبل الانتخابات

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى برلين - أرشيفية (أ ف ب)

يرى خبير الأمن الإلكتروني ايوان لوسن أن الأحزاب السياسية تشكل أهدافا سهلة كونها "لا تحظى غالبا بأمن إلكتروني قوى".

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3- تشريد آلاف بسبب العواصف والأمطار في الصين

عواصف ترابية شديدة فى أقاليم شمال الصين اليوم الأحد (أ ف ب)

تسببت العواصف والأمطار التي اجتاحت شمال مدينة قوانجتشو عاصمة مقاطعة "قوانجدونج" بجنوب الصين، في تشريد حوالي 7 آلاف شخص وانهيار 172 منزلا.

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4- إجلاء آلاف فى هانوفر لإبطال مفعول قنابل من الحرب العالمية الثانية

العثور على قنبلة من الحرب الحرب العالمية الثانية فى هانوفر اليوم الأحد (أ ف ب)

بدأت قوات الإطفاء والشرطة في مدينة هانوفر الألمانية واحدة من أكبر عمليات الإجلاء قبل إبطال مفعول ذخائر يشتبه أنها قنابل تعود للحرب العالمية الثانية.

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5- انقاذ آلاف المهاجرون بواسطة خفر السواحل الإيطالي

السفن الإيطالية تنقذ أطفال ونساء فى مياه البحر المتوسط اليوم الأحد (أ ف ب)

أعلن خفر السواحل الإيطالي عن إنقاذ ثلاثة آلاف لاجئ ومهاجر من البحر المتوسط وذلك بعد يوم واحد من انتشال ثلاثة آلاف لاجئ آخرين من البحر.

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