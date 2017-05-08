في زيارة الكويت.. السيسي يدعو للاستثمار بمصر ومواجهة التدخلات الأجنبية

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عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، بمقر إقامته في الكويت، عدة لقاءات مع كبار المسئولين الكويتيين.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استقبل جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وأكد له خصوصية العلاقات المصرية الكويتية، معرباً عن اعتزاز مصر بما يربطها بالكويت بقيادة صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، من روابط أخوة وتعاون وثيقة تُمثل نموذجاً للتعاون بين الدول العربية.

واستعرض الرئيس برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، وما تقوم به من إجراءات لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات، مشيراً إلى المشروعات القومية التى تنفذها مصر والتى تتيح فرصاً استثمارية متنوعة فى العديد من المجالات.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الكويتي المكانة المتميزة التي تتمتع بها مصر وشعبها لدي الكويت، متمنياً لمصر دوام الاستقرار ومزيداً من التقدم والتطور، كما أشاد بخطوات الاصلاح الاقتصادي الجادة التي اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية، ونوه بحرص بلاده على تطوير التعاون مع مصر فى كافة المجالات، وتفعيل عمل اللجنة المشتركة المصرية الكويتية المقرر أن تعقد اجتماعها القادم خلال شهر نوفمبر المقبل بالكويت، بما يساهم فى تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

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وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس استقبل عقب ذلك مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس، حيث أكد السيد حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي مع الكويت على مختلف الأصعدة، ولاسيما على الصعيد البرلماني، وذلك من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين نواب مجلسي البلدين، مثنيًا على التجربة الديمقراطية بالكويت، والدور الهام الذي يقوم به مجلس الأمة في إثراء الحياة السياسية والنيابية فى الكويت.

ومن جانبه، رحب رئيس مجلس الأمة الكويتي بزيارة الرئيس إلى بلاده، معرباً عن تطلعه لمساهمة هذه الزيارة فى تطوير وتفعيل أطر التعاون القائمة بين البلدين، كما نوه بالعلاقات القوية والراسخة التي تربط بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي، مشيراً إلى أن مصر تمثل قلب العالم العربي، وركيزة أساسية لأمنه واستقراره، وبيَّن وقوف بلاده إلى جانب مصر التي ساندت دوماً الكويت وشعبها.

وأوضح المتحدث أن الرئيس استقبل أيضاً صباح الخالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير خارجية الكويت، حيث أكد أن المرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة تتطلب تعزيز التكاتف العربي وتضامنه بما يُمكن الأمة العربية من مواجهة التحديات المشتركة القائمة، مشيراً إلى أهمية التصدي لمحاولات التدخل فى شئون الدول العربية، وضرورة مواصلة التنسيق والتشاور المكثف بين البلدين.

ومن جانبه، بين وزير الخارجية الكويتي حرص بلاده على مواصلة التنسيق الوثيق مع مصر على مختلف الأصعدة، ولاسيما فى إطار الأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخري، مشيراً إلى أن بلاده من المنتظر أن تحصل على العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي بداية العام القادم لتخلف مصر فى تمثيل الدول العربية بالمجلس، وهو ما يتطلب تنسيقاً مشتركاً وثيقاً خلال الفترة القادمة. وشهد اللقاء تباحثاً حول المستجدات على الصعيد الإقليمي في ضوء الأزمات القائمة بالمنطقة، حيث تطابقت رؤى البلدين بشأن ضرورة تعزيز جهود لم الشمل العربي وتعزيز وحدة الصف إزاء سُبل التعامل مع التحديات التي تواجه الوطن العربي.