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بالفيديو.. أديب: «إمتى يبقى عندنا رئيس شاب زي فرنسا»

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بالفيديو.. أديب: «إمتى يبقى عندنا رئيس شاب زي فرنسا» بالفيديو.. أديب: «إمتى يبقى عندنا رئيس شاب زي فرنسا»

التحرير

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علق الإعلامي عمرو أديب، على فوز إيمانويل ماكرون، بالانتخابات الرئاسية الفرنسية، قائلاً: "إمتى هيكون عندنا رئيس شاب زي ماكرون، فرنسا بلد النور والجمال والتنوير".

وأضاف أديب، خلال برنامج"كل يوم"، المذاع على قناة "أون"، :"نوروا زي فرنسا كده، كنا أهل فن وثقافة بس بقينا مضلمين دلوقتي، إمتى هيكون عندنا رئيس شاب وبيعرف يتكلم زي ماكرون كده، والديمقراطية حلوة يا مصريين ولو نجرب مرة وندوقها". 

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وتابع: "راحت فين شوارع مصر النضيفة، والتنوير، أمي كانت تقولي ديما نور يا واد كده خليني أشوف، خلونا نشوف والنور يدخل للناس كلها".


 

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التحرير

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