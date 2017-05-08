بالفيديو.. أديب: «إمتى يبقى عندنا رئيس شاب زي فرنسا»

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علق الإعلامي عمرو أديب، على فوز إيمانويل ماكرون، بالانتخابات الرئاسية الفرنسية، قائلاً: "إمتى هيكون عندنا رئيس شاب زي ماكرون، فرنسا بلد النور والجمال والتنوير".

وأضاف أديب، خلال برنامج"كل يوم"، المذاع على قناة "أون"، :"نوروا مصر زي فرنسا كده، كنا أهل فن وثقافة بس بقينا مضلمين دلوقتي، إمتى هيكون عندنا رئيس شاب وبيعرف يتكلم زي ماكرون كده، والديمقراطية حلوة يا مصريين ولو نجرب مرة وندوقها".

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وتابع: "راحت فين شوارع مصر النضيفة، والتنوير، أمي كانت تقولي ديما نور يا واد كده خليني أشوف، خلونا نشوف والنور يدخل للناس كلها".



