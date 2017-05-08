«التعبة والإحصاء»: تعداد المصريين يصل لـ 101 مليون نسمة

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عرضت الإعلامية لميس الحديدي، لقطات حية لشاشة إحصاء السكان، والتي أعلنت وصول التعداد السكاني لمصر في الداخل إلى 92 مليون و954 ألف نسمة.

فيما قال محمد عبد الجليل، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء: «لو أضفنا 8 ملايين نسمة بالخارج، سيصل عدد سكان مصر في الداخل والخارج لـ101 مليون»، موضحًا أن «الساعة السكانية تقول إن مصر تزيد 4 أفراد كل دقيقة، أي فرد كل 15 ثانية».

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وقالت الحديدي، في برنامجها «هنا العاصمة»، عبر فضائية «cbc»: «نحتاج حملات توعية للحد من الزيادة السكانية، وهذه الزيادة تلتهم أي تنمية».