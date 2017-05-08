بالفيديو || شاهد لحظة القبض على «محمد كمال الشاذلي»

سمر العشري

ثت قناة “صدى البلد”، منذ قليل فيديو للحظات الأولى أثناء القبض علي محمد كمال الشاذلي، أين كمال الشاذلي عضو مجلس الشعب الأسبق، والقيادي الكبير السابق بالحزب الوطني، خلال تواجده داخل محكمة النقض.

يذكر أن المستشار طه عبدالعليم، نائب رئيس محكمة النقض، قاضي قضية الكسب غير المشروع الخاصة بـ ورثة كمال الشاذلي، وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، قرر حبس محمد الشاذلي خمسة عشر يومًا علي ذمة التحقيقات، كما اصدر القاضي أوامره بالقبض على زوجة وأبنة كمال الشاذلي، المتهمين في ذات القضيةـ

كما قرر ايضاَ بمنع أسرة كمال الشاذلي، منوعدم التصرف فى أموالهم، لحين انتهاء التحقيقات، كما طالب برفع الحصانة عن معتز نجل كمال الشاذلى الأكبر.

ويوضح الفيديو لحظة القبض على محمد كمال الشاذلى بعد أنهاء جلسة التحقيق، ولحظة وضع الكلابشات بيده وسط تواجد كبير من قوات الأمن، قبل ترحيله إلى مكان الاحتجاز.

وكشفت التحقيقات المتعلقة بثروة كمال الشاذلي وعائلته، أنهم حققوا كسبًا غير مشروع تجاوز 30 مليون جنيه.

وتواجه عائلة الشاذلي العديد من التهم منها الاستيلاء على عدد من الأراضي والعقارات والفيلات، مستغلًا منصبه في عضوية مجلس الشعب، والحزب الوطنيدون أي وجه حق.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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