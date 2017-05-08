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«عودة» يصرخ على الهواء بعد الخسارة من الزمالك: «بنلعب ضد 12»

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«عودة» يصرخ على الهواء بعد الخسارة من الزمالك: «بنلعب ضد 12» «عودة» يصرخ على الهواء بعد الخسارة من الزمالك: «بنلعب ضد 12»

التحرير

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انفعل محمد عودة، المدير الفني للمقاولون العرب، على الهواء، معترضًا على الأداء التحكيمي لمحمد معروف، في مباراة فريقه امام ، قائلًا «كنا بنلعب ضد 12 لاعب قدام المصري، والنهاردة كمان كنا ضد 12 لاعب، هاخد حقي إمتي، ده يرضي ربنا، ضربة الجزاء دي لو للمقاولون هتتحسب؟».

وتابع عودة، خلال تصريحاته لقناة oN sport، «الحكام كانوا خايفين من حسام وإبراهيم حسن الماتس اللي فات، والنهاردة مين يجيبلي حقي إيه ده، هو لسه فيه كده خوف، مفيش جمهور خايفين من إيه، أنا هعمل مذكرة ضد الحكم ده».

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وفاز فريق الزمالك على مضيفه المقاولون العرب، بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الـ28 من الدوري العام.

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التحرير

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