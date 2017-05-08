أخبار عاجلة

الشيخ رمضان عبد المعز يوضح حكم الصلاة على القبلة القديمة -
دعم الشرعية في اليمن يعلن العثور على ألغام بحرية قبالة سواحل البلاد -
وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية -
برلمانية الوفد تجتمع لبحث تداعيات قانون العلاوة -
هيكل: لسنا في عجلة لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام -
رئيس البرلمان لـ«الطيب»: لم نتلق مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر -
فيديو| برلماني: تهديد الحكومة بسحب العلاوة «غير لائق» -
هجوم برلماني على وزراء الزراعة والري والتموين -
110 مليارات جنيه دعم المواد البترولية في موازنة 2017/ 2018 -
بـ7 ملايين دولار.. تشغيل 7 خطوط أتوبيس نقل عام «فائقة الجودة» بالجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

صور| نصيحة أبو تريكه لصلاح تثير غضب جماهير الأهلي

Google+ Print
صور| نصيحة أبو تريكه لصلاح تثير غضب جماهير الأهلي صور| نصيحة أبو تريكه لصلاح تثير غضب جماهير الأهلي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أثار حديث محمد أبوتريكه لاعب الأهلي والمنتخب المصري السابق ومحلل قنوات "بي إن سبورت"، مع نجم نادي روما الإيطالي محمد صلاح، غضب بعض جماهير النادي الأهلي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال محمد أبو تريكة لاعب الأهلي والمنتخب المصري السابق، مخاطبا صلاح بعد نهاية المباراة التي جمعت روما وميلان: "لا تقع فيما وقعت أنا فيه، اتخذ قراراتك بالعقل وليس القلب".

وأعرب عدد من جماهير الأهلى عن غضبهم من نصيحة أبو تريكه لصلاح بعد أن تم تفسيرها بأن تريكة يطلب من صلاح عدم التمسك بروما مثلما أخطأ وتمسك هو بالأهلي وفكر بقلبه وليس عقله.

1

2

3

شاهد أيضا

4

5

6

7

8

9

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية

وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية

برلمانية الوفد تجتمع لبحث تداعيات قانون العلاوة

برلمانية الوفد تجتمع لبحث تداعيات قانون العلاوة

هيكل: لسنا في عجلة لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام

هيكل: لسنا في عجلة لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام

رئيس البرلمان لـ«الطيب»: لم نتلق مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر

رئيس البرلمان لـ«الطيب»: لم نتلق مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر