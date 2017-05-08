صور| نصيحة أبو تريكه لصلاح تثير غضب جماهير الأهلي

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أثار حديث محمد أبوتريكه لاعب الأهلي والمنتخب المصري السابق ومحلل قنوات "بي إن سبورت"، مع نجم نادي روما الإيطالي محمد صلاح، غضب بعض جماهير النادي الأهلي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال محمد أبو تريكة لاعب الأهلي والمنتخب المصري السابق، مخاطبا صلاح بعد نهاية المباراة التي جمعت روما وميلان: "لا تقع فيما وقعت أنا فيه، اتخذ قراراتك بالعقل وليس القلب".

وأعرب عدد من جماهير الأهلى عن غضبهم من نصيحة أبو تريكه لصلاح بعد أن تم تفسيرها بأن تريكة يطلب من صلاح عدم التمسك بروما مثلما أخطأ وتمسك هو بالأهلي وفكر بقلبه وليس عقله.