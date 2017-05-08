أبو تريكه لصلاح: «اتخذ قرارك بالعقل وليس القلب.. لا تكن مثلي»

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بعد نهاية المباراة التي جمعت روما وميلان، تحدث محللو قناة "بي إن سبورتس" مع النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف روما الإيطالي، ليوجه كل منهم رسالة له.

وقال محمد أبو تريكة لاعب الأهلي والمنتخب المصري السابق، مخاطبا صلاح: "لا تقع فيما وقعت أنا فيه، اتخذ قراراتك بالعقل وليس القلب".

وتحدثت عدة تقارير صحفية، عن عروض مقدمة للنجم المصري للانتقال من فريق روما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وتغلب روما على مضيفه ميلان، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأحد، على ملعب سان سيرو، في إطار الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي، ليستعيد فريق روما وصافة الدوري الإيطالي برصيد 78 نقطة، وخلف يوفنتوس بـ7 نقاط.

وشارك محمد صلاح في المباراة بالكامل، وصنع أول أهداف المباراة لدزيكو مهاجم الذئاب البوسني.