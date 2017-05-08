أخبار عاجلة

الشيخ رمضان عبد المعز يوضح حكم الصلاة على القبلة القديمة -
دعم الشرعية في اليمن يعلن العثور على ألغام بحرية قبالة سواحل البلاد -
وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية -
برلمانية الوفد تجتمع لبحث تداعيات قانون العلاوة -
هيكل: لسنا في عجلة لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام -
رئيس البرلمان لـ«الطيب»: لم نتلق مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر -
فيديو| برلماني: تهديد الحكومة بسحب العلاوة «غير لائق» -
هجوم برلماني على وزراء الزراعة والري والتموين -
110 مليارات جنيه دعم المواد البترولية في موازنة 2017/ 2018 -
بـ7 ملايين دولار.. تشغيل 7 خطوط أتوبيس نقل عام «فائقة الجودة» بالجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

أبو تريكه لصلاح: «اتخذ قرارك بالعقل وليس القلب.. لا تكن مثلي»

Google+ Print
أبو تريكه لصلاح: «اتخذ قرارك بالعقل وليس القلب.. لا تكن مثلي» أبو تريكه لصلاح: «اتخذ قرارك بالعقل وليس القلب.. لا تكن مثلي»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

بعد نهاية المباراة التي جمعت روما وميلان، تحدث محللو قناة "بي إن سبورتس" مع النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف روما الإيطالي، ليوجه كل منهم رسالة له.

وقال محمد أبو تريكة لاعب الأهلي والمنتخب المصري السابق، مخاطبا صلاح: "لا تقع فيما وقعت أنا فيه، اتخذ قراراتك بالعقل وليس القلب".

وتحدثت عدة تقارير صحفية، عن عروض مقدمة للنجم المصري للانتقال من فريق روما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

شاهد أيضا

وتغلب روما على مضيفه ميلان، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأحد، على ملعب سان سيرو، في إطار الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي، ليستعيد فريق روما وصافة الدوري الإيطالي برصيد 78 نقطة، وخلف يوفنتوس بـ7 نقاط.

وشارك محمد صلاح في المباراة بالكامل، وصنع أول أهداف المباراة لدزيكو مهاجم الذئاب البوسني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية

وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية

برلمانية الوفد تجتمع لبحث تداعيات قانون العلاوة

برلمانية الوفد تجتمع لبحث تداعيات قانون العلاوة

هيكل: لسنا في عجلة لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام

هيكل: لسنا في عجلة لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام

رئيس البرلمان لـ«الطيب»: لم نتلق مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر

رئيس البرلمان لـ«الطيب»: لم نتلق مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر