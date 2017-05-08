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بالفيديو.. أبو تريكة لمحمد صلاح: «عندك أحسن من كده»

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بالفيديو.. أبو تريكة لمحمد صلاح: «عندك أحسن من كده» بالفيديو.. أبو تريكة لمحمد صلاح: «عندك أحسن من كده»

التحرير

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نصح محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، الدولي محمد صلاح، المحترف في صفوف روما الإيطالي، بأن يكون أكثر جرأة على مرمى المنافسين».

 وقال «أمير القلوب»، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة «beIN SPORTS»، إن «صلاح» قدم أداءً مميزًا مع الذئاب أمام ميلان، لكن عليه أن يخلق لنفسه فرص أكثر خاصة أنه يمتلك المهارة والسرعة، ولديه مستوى أفضل من ذلك.

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وتغلب روما على مضيفه فريق ميلان، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأحد، على ملعب سان سيرو، في إطار الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي. 

 

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التحرير

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