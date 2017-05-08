الزمالك يفوز على المقاولون.. ويستعيد ذاكرة الانتصارات

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فاز فريق الزمالك على مضيفه المقاولون العرب، بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الـ28 من الدوري العام.

تقدم الزمالك في الدقيقة 28 عن طريق اللاعب أحمد رفعت من ركلة جزاء، ليعادل اصحاب الأرض النتيجة في الدقيقة 74 عن طريق اللاعب محمد فاروق، ثم يعود الزمالك للتهديف سريعاً في الدقيقة 75 عن طريق اللاعب ستانلي اوهاويتشي.

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ووصل الزمالك إلى النقطة 51 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد المقاولون عند النقطة 34 في المركز الحادي عشر بجدول المسابقة.