سيدة تذبح زوجها بعد 4 شهور فقط من زواجها بطريقة بشعة.. وتخرج تصرخ في الشارع من هول المفاجأة

سمر العشري

في تواصيل واقعة مأساوية جديدة، كشفت تفاصيلها وزارة الداخلية، شهدت مدينة شبين القناطر جريمة بشعة، بعد ذبح ربة منزل زوجها بسكين المطبخ أثناء نومه عقب قدومه من عمله عقب 4 أشهر فقط من زواجهما.

كان اللواء أنور سعيد مدير الأمن، قد تلقى إخطاراً بالواقعة فانتقل العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي والمقدم أحمد فاروق رئيس مباحث مركز شبين القناطر، حيث تبين، أن المجني عليه “م ح” 26 سنة عامل دوكو سيارات، وأنه متزوج منذ 4 شهور، من “ع.ن” 21 سنة ومنذ أن تزوج وهو في شجار بصفة مستمرة مع زوجته، وأنه دائم التعدي عليها بالضرب.

وفي يوم الحادث عاد من عمله، وبعد أن تناول طعام الغداء قام بضربها ضرباً مبرحاً، وعقب دخوله للنوم تسللت إلى المطبخ وجلبت سكينا وانهالت عليه طعناً حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وعندما شاهدته زوجته جثة هامدة خرجت إلى الشارع وصرخت من هول المفاجأة وألقي القبض عليها.

المصدر : مصر فايف