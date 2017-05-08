أخبار عاجلة

وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية -
برلمانية الوفد تجتمع لبحث تداعيات قانون العلاوة -
هيكل: لسنا في عجلة لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام -
رئيس البرلمان لـ«الطيب»: لم نتلق مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر -
فيديو| برلماني: تهديد الحكومة بسحب العلاوة «غير لائق» -
هجوم برلماني على وزراء الزراعة والري والتموين -
110 مليارات جنيه دعم المواد البترولية في موازنة 2017/ 2018 -
بـ7 ملايين دولار.. تشغيل 7 خطوط أتوبيس نقل عام «فائقة الجودة» بالجيزة -
الأمين المساعد للأم المتحدة: مصر صوت قوي في تحديد أولويات المنطقة -
عمارة: تقاعس التموين سبب انتشار حالات التسمم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم

سيدة تذبح زوجها بعد 4 شهور فقط من زواجها بطريقة بشعة.. وتخرج تصرخ في الشارع من هول المفاجأة

Google+ Print
سيدة تذبح زوجها بعد 4 شهور فقط من زواجها بطريقة بشعة.. وتخرج تصرخ في الشارع من هول المفاجأة سيدة تذبح زوجها بعد 4 شهور فقط من زواجها بطريقة بشعة.. وتخرج تصرخ في الشارع من هول المفاجأة

في تواصيل واقعة مأساوية جديدة، كشفت تفاصيلها وزارة الداخلية، شهدت مدينة شبين القناطر جريمة بشعة، بعد ذبح ربة منزل زوجها بسكين المطبخ أثناء نومه عقب قدومه من عمله عقب 4 أشهر فقط من زواجهما.

كان اللواء أنور سعيد مدير الأمن، قد تلقى إخطاراً بالواقعة فانتقل العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي والمقدم أحمد فاروق رئيس مباحث مركز شبين القناطر، حيث تبين، أن المجني عليه “م ح” 26 سنة عامل دوكو سيارات، وأنه متزوج منذ 4 شهور، من “ع.ن” 21 سنة ومنذ أن تزوج وهو في شجار بصفة مستمرة مع زوجته، وأنه دائم التعدي عليها بالضرب.

وفي يوم الحادث عاد من عمله، وبعد أن تناول طعام الغداء قام بضربها ضرباً مبرحاً، وعقب دخوله للنوم تسللت إلى المطبخ وجلبت سكينا وانهالت عليه طعناً حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وعندما شاهدته زوجته جثة هامدة خرجت إلى الشارع وصرخت من هول المفاجأة وألقي القبض عليها.

 

 

المصدر : فايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية

وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية

الأمين المساعد للأم المتحدة: مصر صوت قوي في تحديد أولويات المنطقة

الأمين المساعد للأم المتحدة: مصر صوت قوي في تحديد أولويات المنطقة

«مصري» وحارس «الهضبة والكينج» سابقًا.. معلومات لا تعرفها عن «مارد» ميريام فارس

«مصري» وحارس «الهضبة والكينج» سابقًا.. معلومات لا تعرفها عن «مارد» ميريام فارس

عضو «الشورى البحريني»: لن تكون للأمة العربية قائمة بدون مصر

عضو «الشورى البحريني»: لن تكون للأمة العربية قائمة بدون مصر