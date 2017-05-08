المؤبد لـ"سفاحة الغربية" في واقعة قتل سِلفتها

الغربية - مروة شاهين:

عاقبت محكمة جنايات طنطا بدائرتها الأولى، اليوم الأحد، صباح سعيد بدير، والمعروفة إعلاميًّا بـ"سفاحة الغربية"، المتهمة بقتل نشوى عبد الستار، زوجة شقيق زوجها، بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية الأسبق، إخطارًا من العقيد محمود كشك، مأمور مركز بسيون يفيد وفاة "نشوى عبد الستار"، 25 سنة، خنقًا داخل غرفة نومها.

كان رمضان إبراهيم جمعة الهباب، تقدّم ببلاغ إلى المحامي العام لنيابات غرب طنطا متهمًا فيه أرملة شقيقيه الأول والثاني، وتدعى "صباح سعيد بدير"، بقتل الأول "جمعة"، 33 سنة، والثاني "صبحي"، 25 سنة، وكذلك قتل والدتهم من خلال دس سم الزرنيخ لهم في المشروبات الساخنة، بقصد التخلص منهم جميعًا للاستيلاء على الميراث وحدها هي وعشيقها.

وبعد ذلك، أمر النائب العام باستخراج جثث الضحايا الثلاث، وعرضهم على الطب الشرعي لمعرفة أسباب وفاتهم الحقيقية.