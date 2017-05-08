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"جمرك سفاجا" يضبط محاولة تهريب أدوات ومستحضرات تجميل

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مصراوي Masrawy

جمرك سفاجا يضبط محاولة تهريب أدوات ومستحضرات تجميل

البحر الأحمر - أحمد عوض:

أحبط جمرك تفتيش الركاب، برئاسة محمد إسماعيل عبيد، مدير جمرك الركاب، محاولة تهريب کمیة من أدوات ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والقواعد المنظمة بهذا الخصوص.

جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الباخرة عمان، القادمة من ميناء ينبع السعودي، حيث اشتبه أحمد خضر في الراكب "ا.ك.ا"، مصري الجنسية، من حلوان القاهرة، وبدا عليه الارتباك محاولاً استغلال زحام العائدين من العمرة.

شُكلت لجنة لتفتيشه من: محمود حمدي وأحمد خضر، تحت إشراف محمود أبو دوح رئیس قسم تفتیش الرکاب،
فتبين وجود كمية من أدوات ومستلزمات الماكياج والتجميل، مخبأة بجيوب سحرية داخل حقائبه، وبلغت قيمة التعويض 148 ألف جنيه.

وقرر يحيى سعيد مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 196 لسنة 2017، وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.

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