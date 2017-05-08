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عائلة مصرية تستغيث بالسيسي: "ابننا يعذب داخل سجن بالسعودية"

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مصراوي Masrawy

عائلة مصرية تستغيث بالسيسي ابننا يعذب داخل سجن بالسعودية (1)عائلة مصرية تستغيث بالسيسي ابننا يعذب داخل سجن بالسعودية (1)

عائلة مصرية تستغيث بالسيسي ابننا يعذب داخل سجن بالسعوديةعائلة مصرية تستغيث بالسيسي ابننا يعذب داخل سجن بالسعودية

عائلة مصرية تستغيث بالسيسي ابننا يعذب داخل سجن بالسعودية (3)عائلة مصرية تستغيث بالسيسي ابننا يعذب داخل سجن بالسعودية (3)

الغربية - مروة شاهين:

استغاثت عائلة الشاب محمد عبد العزيز غنام 27 عامًا من محافظة الغربية، بالرئيس عبد الفتاح ، للتدخل لإنقاذ ابنهم من سجن مدنية حائل بالمملكة العربية .

ويعود حبس محمد لنحو 13 شهرًا، و"ذلك على خلفية نشوب مشاجرة مع شريكه السعودي لخلافات مالية، قام على إثرها شريكه السعودي باستخدام سلاح أبيض ومطرقه حديدية وطعنه عدة طعنات بالصدر والكتف، مما دفع الشاب المصري إلى الدفاع عن نفسه أمام وجود بعض زملائهما بالعمل من الشباب المصري"، حسبما ذكر عبد العزيز والد الشاب محمد لمصراوي.

وأضاف:" ابني تعرض لحفلة تعذيب وضرب واعتداء وحشي على أيدي كفيله السعودي دون مبرر، حينما طالبه بمستحقاته المالية، والعودة إلى القاهرة بسبب ظروف اجتماعية، إلا أن الكفيل رفض، ممتنعًا بشدة".

وأشار إلى أن شريكه يدعي جفين مسعد البقومي، وعمه وكيل إمارة مدينة حائل، يدعي السعيد البقومي والذي استغل نفوذه لسجن ولاعتداء عليه بالضرب من جانب ضباط وأفراد الشرطة السعوديين بشكل دوري دون مبرر.

وأكد والد الشاب أنه طرق أبواب كل الهيئات من خلال إرسال فاكسات واستغاثات رسمية إلى وزارة الخارجية ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية والسفارة السعودية ولكنها لم تجدي في إغاثة نجله وإعادته سالمًا إلى بلده.

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