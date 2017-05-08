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البدء في تنفيذ الظهير الزراعي بالوادي الجديد

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البدء في تنفيذ الظهير الزراعي بالوادي الجديد البدء في تنفيذ الظهير الزراعي بالوادي الجديد

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اللواء أشرف شاش سكرتير عام محافظة الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

استقبل اللواء أشرف شاش، سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الأحد، وفد إحدى الشركات المتخصصة في حفر الآبار، بهدف معاينة المواقع المقترحة لإقامة الظهير الزراعي.

وأكد شاش، في بيان له، أنه من المقرر إقامة ظهير زراعي بكل قرية على مساحة 1000 فدان، منها 250 كمرحلة أولى؛ ما يساهم في توفير المحاصيل المهمة مثل القمح، وكذلك خلق فرص عمل لأبناء المحافظة.

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