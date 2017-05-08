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سيدة تذبح زوجها بعد 4 أشهر من زواجهما بالقليوبية

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سيدة تذبح زوجها بعد 4 أشهر من زواجهما بالقليوبية سيدة تذبح زوجها بعد 4 أشهر من زواجهما بالقليوبية

تخلصت ربة منزل من زوجها، وذبحته بسكين المطبخ أثناء نومه عقب قدومه من عمله، بعد 4 أشهر من زواجهما.

جرى إبلاغ الأجهزة الأمنية، وعلى الفور نُقلت الجثة إلى مستشفى شبين القناطر، وألقي القبض على الزوجة، التي اعترفت بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كان اللواء أنور سعيد، مدير الأمن، تلقى إخطاراً بالواقعة، فانتقل العقيد عبد الله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث مركز شبين القناطر، وتبين أن المجني عليه يدعى "م.ح"، 26 عامًا، عامل دوكو سيارات، وأنه متزوج منذ 4 أشهر، من "ن.ع"، 21 عامًا، ومنذ أن تزوج وهو في شجار بصفة مستمرة مع زوجته، وأنه دائم التعدي عليها بالضرب.

وفى يوم الحادث عاد من عمله، وبعد أن تناول طعام الغداء، ضربها ضربًا مبرحًا، وعقب دخوله للنوم، تسللت زوجته إلى المطبخ واستلت سكينًا وانهالت عليه طعنًا، حتى لفظ أنفاسه، وعقب ذلك عندما شاهدته جثة هامدة، هرولت إلى الشارع وصرخت من هول المفاجأة.

ألقي القبض على الزوجة، وتحرّر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

 

 

المصدر : مصراوى

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